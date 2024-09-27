Врач Ионова заявила, что мясо можно заменить растительным белком и бобовыми

Отказ от мясных продуктов возможен по ряду причин, начиная с попытки похудеть и заканчивая желанием продлить жизнь, но здесь важно помнить, что каждый человек индивидуален и важно правильно оценить состояние его здоровья.
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