Футбольный клуб «Челябинск» открывает новый сезон

Первый матч южноуральцам предстоит сыграть с командой из Иваново. Уже в ближайшее воскресенье стартует Первенство ЛЕОН-Второй Лиги «А» России по футболу в группе «Золото», где играет футбольный клуб «Челябинск».
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