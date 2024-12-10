На Смоленщине составили топ «Безопасных и качественных дорог»

За год по национальному проекту отремонтировали около 290 километров региональных дорог Топ объектов, вошедших в тройку категорий объектов «Самые протяженные», «Социально-значимые» и «Туристические» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», определили в Смоленской области.