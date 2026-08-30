Голевой пас Головина помог «Монако» обыграть «Марсель»

В матче 2-го тура Лиги 1 сезона-2026/27 «Монако» на своем поле обыграл «Марсель».В матче 2-го тура Лиги 1 сезона-2026/27 «Монако» на своем поле обыграл «Марсель».
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