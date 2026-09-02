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Орловские новости

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Глава Орловского округа опроверг информацию о пропущенной линейке в Михайловке

Глава Орловского округа опроверг информацию о пропущенной линейке в Михайловке

В школе Михайловки 1 сентября прошли торжественные линейки для всех 86 учеников, детей привезли родители и директор из-за проблем с дорогой.

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