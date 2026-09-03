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Царьград

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"С нами Бог. Мы победим": 6 сентября Москва выйдет на главный крестный ход года

"С нами Бог. Мы победим": 6 сентября Москва выйдет на главный крестный ход года

Тысячи людей пройдут по столице с мощами Димитрия Донского. В воскресенье, 6 сентября, по улицам Москвы пройдёт многотысячный Общемосковский крестный ход.

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