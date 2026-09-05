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Лидер "Сладкого сна" Васюта раскрыл причину смерти Жени Белоусова: как водочный бизнес и бандиты погубили кумира

Лидер "Сладкого сна" Васюта раскрыл причину смерти Жени Белоусова: как водочный бизнес и бандиты погубили кумира

Сергей Васюта, фронтмен группы "Сладкий сон", заявил, что смерть Евгения Белоусова в 32 года спровоцировал конфликт с криминальными структурами, вызвав серьезные проблемы со здоровьем.

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