Беспилотник ВСУ ударил по зданию правительства в Белгороде

Гладков подчеркнул, что инцидент не скажется на планах празднования Дня Победы.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialУкраинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области, сообщил 9 мая губернатор региона Вячеслав Гладков.
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