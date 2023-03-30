Очереди с ночи, люди стоят под обстрелами: дончане рассказали о проблемах с получением паспорта и пересчетом пенсий в ДНР

В ДНР получение российского паспорта и пенсионный перерасчет по российским стандартам по-прежнему остаются сложными процедурами, преодоление которых сопряжено с изрядным запасом сил, физической выносливостью и опасностями стать жертвой обстрела.
В ДНР получение российского паспорта и пенсионный перерасчет по российским стандартам по-прежнему остаются сложными процедурами, преодоление которых сопряжено с изрядным запасом сил, физической выносливостью и опасностями стать жертвой обстрела.
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