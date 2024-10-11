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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нефтехимик» из-за саммита БРИКС не сможет полностью заполнять домашнюю арену («Бизнес Online»)

Ранее нижнекамский клуб сообщил, что только 500 болельщиков смогут посетить домашний матч команды в Фонбет чемпионате КХЛ против «Сибири».

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