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DoubleZero добавляет рынки прогнозов на выборы от Kalshi в преддверии ноябрьских промежуточных выборов

DoubleZero добавляет рынки прогнозов на выборы от Kalshi в преддверии ноябрьских промежуточных выборов

В преддверии ноябрьских промежуточных выборов рынки прогнозов на выборы и политические события от Kalshi стали доступны на платформе передачи рыночных данных DoubleZero Edge, что расширило возможности институциональных участников по доступу к активно развивающемуся сектору рынков прогнозов.

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