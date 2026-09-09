DoubleZero добавляет рынки прогнозов на выборы от Kalshi в преддверии ноябрьских промежуточных выборов

В преддверии ноябрьских промежуточных выборов рынки прогнозов на выборы и политические события от Kalshi стали доступны на платформе передачи рыночных данных DoubleZero Edge, что расширило возможности институциональных участников по доступу к активно развивающемуся сектору рынков прогнозов.