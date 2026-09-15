В России зарегистрировали новое лекарство от редкой болезни

Фармкомпания в России зарегистрировала новый препарат от редкого прогрессирующего заболевания легкихКомпания "ПСК Фарма" зарегистрировала новый препарат от редкого прогрессирующего заболевания легких.
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