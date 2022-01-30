Россия на пороге тектонических изменений: Путин готов разорвать исторический пакт

Михаил Хазин предрёк России тектонические изменения. По его мнению, Владимир Путин готов разорвать исторический негласный внутриэлитный пакт, согласно которому вся управленческая верхушка страны была поделена на два блока — силовой и либеральный.
Михаил Хазин предрёк России тектонические изменения. По его мнению, Владимир Путин готов разорвать исторический негласный внутриэлитный пакт, согласно которому вся управленческая верхушка страны была поделена на два блока — силовой и либеральный.
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