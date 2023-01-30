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В шине саморез: ничего не трогаем и проверяем давление

В шине саморез: ничего не трогаем и проверяем давление

Сначала давайте разберемся, что такое автомобильная шина. Это резиновая часть автомобильного колеса, которая должна обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, снижать вибрацию и удары во время движения, а также обеспечивать плавность хода на дороге.

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