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Царьград

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По всем вопросам – в Латвию или Финляндию: В Эстонии временно закрыли консульство РБ

По всем вопросам – в Латвию или Финляндию: В Эстонии временно закрыли консульство РБ

Граждане Белоруссии, проживающие в Эстонии, временно не смогут связаться с родиной через местное дипломатическое представительствоПосольство Белоруссии в Эстонии временно приостановило работу консульской службы.

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