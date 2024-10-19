Политолог Жарихин: Зеленский пытается шантажировать Запад свои планом победы

Украинский лидер Владимир Зеленский своим "планом победы" откровенно шантажирует Запад, угрожая США и ЕС отказом Киева от продолжения боевых действий в случае, если пункты предложенного плана не будут реализованы союзниками Украины.
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