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Мировое обозрение

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В Минобороны РФ раскрыли масштабы освобождения территорий в зоне СВО за текущий год

В Минобороны РФ раскрыли масштабы освобождения территорий в зоне СВО за текущий год

Российские войска с начала года установили контроль над более чем 5,3 тыс. кв. км территории и свыше 220 населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции.

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