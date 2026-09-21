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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агкацев о Сафонове: «Если выиграет награду лучшему вратарю мира, это будет абсолютно заслуженно»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что Матвей Сафонов заслуживает награду лучшему вратарю мира в 2026 году.

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