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Вниманию автомобиистов! В центре Астрахани на 12 дней ограничивается движение по улице Бабушкина

Вниманию автомобиистов! В центре Астрахани на 12 дней ограничивается движение по улице Бабушкина

Правда, не по всей. И ради ремонта автодороги. В связи с проведением ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Астрахани с 13 апреля до 00.

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