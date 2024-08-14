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«Российские ВДВ зашли в глубину Сумской области» – полковник Матвийчук

«Российские ВДВ зашли в глубину Сумской области» – полковник Матвийчук

Оккупировавшие часть Курской области формирования киевского режима обречены. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, утверждающий, что ВСУ «дошли до своего предела».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Будем работать до полной ликвидации группировки. Это радует, но вот этот прорыв можно бы и в котёл превратить. Но видимо на то резервов просто нет.
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