Мишустин утвердил план по очистке воздуха в Искитиме

Искитим стал участником федеральной программы по снижению выбросов загрязняющих веществ. В правительстве РФ уже утвердили комплексные планы по очистке воздуха в Искитиме, Абакане, Минусинске, Улан-Уде, Черногорске, Южно-Сахалинске и Гусиноозерске.
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