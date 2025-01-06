Мишустин утвердил план по очистке воздуха в Искитиме

Искитим стал участником федеральной программы по снижению выбросов загрязняющих веществ. В правительстве РФ уже утвердили комплексные планы по очистке воздуха в Искитиме, Абакане, Минусинске, Улан-Уде, Черногорске, Южно-Сахалинске и Гусиноозерске.