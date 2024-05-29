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Закон, порядок, государство

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В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области наградили победителей конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области наградили победителей конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

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