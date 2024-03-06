Актёр Милош Бикович появился на премьере фильма в Петербурге в новом образе

Артист с удовольствием общался с фанатами, раздавал автографы и позировал для совместных снимков. Известный актёр театра и кино Милош Бикович появился перед публикой в новом образе на премьере романтической комедии «Любовь со второго взгляда» в Петербурге.
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