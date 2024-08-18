БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Носов  -  лучший  детский  писатель.Незнайка. И это в...
  • Владимир Черноморский
    А почему не наказывают тех, кто пустил этих извергов в нашу страну, кто подписал указы о их ввозе ?! У виновников ес..."УЗБЕКФИЛЬМ" НЕ Д...
  • Леонид Руси
    Похоже зря мы вытащили их из вигвамов и отмыли от кизяка... Им не нужны железные дороги и самолёты, им не нужны кварт..."УЗБЕКФИЛЬМ" НЕ Д...

Незнайка. И это все о нас…

Незнайка. И это все о нас…

«У кого есть деньги, тот и на Дурацком острове устроится неплохо». «Незнайка на Луне». Заметил интересную вещь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Sobering
Просто чудо произошло, что случилось так, как случилось и плюс появление Путина.
Ответить
16 час.
Александр Денисов
Году в 90-м, читал &quot;Незнайку на Луне&quot; младшему сыну на ночь и сделал вывод, эта детская книга посильнее Капитала Карла Маркса будет... актуальна и сейчас...
Ответить
11 час.
ВА
Владимир Акулов
Носов  -  лучший  детский  писатель.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх