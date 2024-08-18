«У кого есть деньги, тот и на Дурацком острове устроится неплохо». «Незнайка на Луне». Заметил интересную вещь.
Незнайка. И это все о нас…
Комментарии
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S
Sobering
Просто чудо произошло, что случилось так, как случилось и плюс появление Путина.
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16 час.
Александр Денисов
Году в 90-м, читал "Незнайку на Луне" младшему сыну на ночь и сделал вывод, эта детская книга посильнее Капитала Карла Маркса будет... актуальна и сейчас...
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Носов - лучший детский писатель.
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4 час.
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