Российские военные прорываются к границе ДНР

В зоне СВО российские военные стремительно продвигаются на южнодонецком направлении. Мотострелки и десантники штурмуют два крупных опорных пункта неонацистов — последние звенья в линии обороны ВСУ на этом участке.
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