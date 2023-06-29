Прайс забыл фамилию Райнбахера, когда представлял выбор «Монреаля» под 5-м номером на драфте

Клуб выбрал 18-летнего австрийского защитника из «Клотена» (Швейцария) под общим 5-м номером. Многолетний вратарь «Канадиенс» Кэри Прайс объявлял имя выбранного клубом игрока, но забыл фамилию и замешкался.
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