🎁 Третий день июня открывается праздничным комбо: День прогульщика + Всемирный день сидра + День шоколадно-миндального печенья.
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🎁 Третий день июня открывается праздничным комбо: День прогульщика + Всемирный день сидра + День шоколадно-миндального печенья.