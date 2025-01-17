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Житель Севастополя задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины

Житель Севастополя задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Севастополя за сбор информации о защитных объектах и Черноморском флоте для украинской разведки.

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