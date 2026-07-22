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В Нидерландах выбрали победителя конкурса на создание «Нового чуда света»

В Нидерландах выбрали победителя конкурса на создание «Нового чуда света»

Проект «Нового чуда света» в Нидерландах / © MVRDV Архитектурная студия MVRDV выиграла международный конкурс, организованный социальным предприятием Shift, на разработку масштабного общественного комплекса в Роттердаме.

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