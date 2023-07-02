Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Рассел Кроу потребовал платить ему за вопросы о новом «Гладиаторе»

Рассел Кроу потребовал платить ему за вопросы о новом «Гладиаторе»

Американский актёр Рассел Кроу потребовал платить ему за вопросы о второй части «Гладиатора». Артист объяснил свое поведение так: ему надоело получать постоянные вопросы на эту тему, так как в новой картине Ридли Скотта он сниматься не будет.

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