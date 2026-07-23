Глебов о критике: «Появляется желание доказать, что комментаторы неправы. Зачем поливать свой клуб говном? После победы будешь снова за нас болеть. Это двуличие»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своем отношении к критике в СМИ и соцсетях. – Часто читаешь СМИ, комментарии? – Бывает, это неотъемлемая часть футболиста – читать что-то про себя, узнавать какие-то слухи.