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МО: экипажи Су-34 ударили по опорнику и живой силе ВСУ авиабомбами ФАБ-500

МО: экипажи Су-34 ударили по опорнику и живой силе ВСУ авиабомбами ФАБ-500

В Минобороны России рассказали, что многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ уничтожили авиабомбами ФАБ-500 опорник и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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