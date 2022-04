Время приготовления: ~50 мин. Время охлаждения: ~3-4 часа На 8 порций нам потребуется: Для песочного теста: 200 г муки, 1 щепотка соли, 80 г сахара, 1 яйцо, 150 г сливочного масла Кроме того: жир для смазывания формы, бобовые для выпекания теста, 3 яйца, 150 г сахара, цедра и сок 2 лимонов, 150 г растопленного сливочного […] The post Простой и очень вкусный рецепт лимонного пирога first appeared on ЭХО МЕДИА.