Pharmaceutical Lobby Sues Over Trump Admin Program To Reduce Drug Prices Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, A lobbying group that represents pharmaceutical manufacturers filed suit against the federal government on Oct.
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