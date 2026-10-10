ВСУ атаковали железную дорогу в Брянской области — нарушено сообщение с Гомелем

Украинские БПЛА самолётного типа нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре региона, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
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