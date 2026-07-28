Бахром отказался везти ветерана СВО – Бахром уже на родине

Таксиста депортировали из России после отказа везти безногого ветерана СВО.Кирилл и его жена Анастасия заказали такси из Одинцова в Москву, так как Кириллу, ветерану СВО, нужно было посетить врача-протезиста.
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