Бойца СВО из Калужской области посмертно наградили Орденом Мужества

В администрации города Обнинска сообщили, что 30 мая при выполнении боевых задач в зоне СВО погиб боец Илья ЕфимовВ администрации города Обнинска сообщили, что 30 мая при выполнении боевых задач в зоне СВО погиб боец Илья Ефимов.