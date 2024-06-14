Бойца СВО из Калужской области посмертно наградили Орденом Мужества

В администрации города Обнинска сообщили, что 30 мая при выполнении боевых задач в зоне СВО погиб боец Илья ЕфимовВ администрации города Обнинска сообщили, что 30 мая при выполнении боевых задач в зоне СВО погиб боец Илья Ефимов.
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