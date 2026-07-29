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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг Армони Брукса

« Реал » намерен побороться за подписание Армони Брукса в случае его ухода из « Виллербана ». Как сообщает инсайдер Алессандро Маджи, мадридский клуб готов сделать предложение американскому защитнику, если тот решит покинуть французскую команду.

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