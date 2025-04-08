Внедрение искусственного интеллекта в HR-процессы: как нейросети упрощают работу с персоналом

Начиная от подбора персонала и автоматизации рутинных процессов и заканчивая принятием комплексных управленческих решений — ИИ берет на себя все более широкий спектр задач, давая сотрудникам возможность сосредоточиться на более важных и интересных.
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