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Фармпром России - новости и события

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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Внедрение искусственного интеллекта в HR-процессы: как нейросети упрощают работу с персоналом

Внедрение искусственного интеллекта в HR-процессы: как нейросети упрощают работу с персоналом

Начиная от подбора персонала и автоматизации рутинных процессов и заканчивая принятием комплексных управленческих решений — ИИ берет на себя все более широкий спектр задач, давая сотрудникам возможность сосредоточиться на более важных и интересных.

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