Германия потребовала российский газ

W

Walery

Немцы требуют(!) российский газ? Ха-ха! Пусть требуют из толстой колбасы Шольца свой газ! Вообще же советую начинать массово разводить крупный рогатый скот, который будет оставлять на пастбищах "коровьи лепешки"! Эти лепешки подсохнут, вы их собирайте и топите свои печи! Вы почувствуете сразу насколько теплотворность кизяка превышает тепловые возможности каменного угля!!! Это то что вам - немцам так не достает... Кстати, на российский газ уже нашлись и пользуются им покупатели более адекватнее вас - немцев!