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Позитив для оптимистов

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    Немцы требуют(!) российский газ?  Ха-ха!  Пусть требуют из толстой колбасы Шольца свой газ!  Вообще же советую начина...Германия потребов...

Германия потребовала российский газ

Германия потребовала российский газ

Сергей Савчук С торжествующим злорадством и полным основанием можно сказать — свершилось. Трансатлантическая западная коалиция прямо на глазах рассыпается благодаря изменению даже не курса, а корневой идеологии внешней политики Вашингтона, и вчерашние благостные союзники открыто рвут одеяло на себя.

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Комментарии
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W
Walery
Немцы требуют(!) российский газ?  Ха-ха!  Пусть требуют из толстой колбасы Шольца свой газ!  Вообще же советую начинать массово разводить крупный рогатый скот, который будет оставлять на пастбищах &quot;коровьи лепешки&quot;!  Эти лепешки подсохнут, вы их собирайте и топите свои печи!  Вы почувствуете сразу насколько теплотворность кизяка превышает тепловые возможности каменного угля!!!  Это то что вам - немцам так не достает...  Кстати, на российский газ уже нашлись и пользуются им покупатели более адекватнее вас - немцев!
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1 час.
владимир рябченко
Экономика первична... это ещё Карл Иванович Маркс говаривал... Да вот болтуны преобладают в информационном пространстве...
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25 мин.
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