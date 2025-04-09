Сергей Савчук С торжествующим злорадством и полным основанием можно сказать — свершилось. Трансатлантическая западная коалиция прямо на глазах рассыпается благодаря изменению даже не курса, а корневой идеологии внешней политики Вашингтона, и вчерашние благостные союзники открыто рвут одеяло на себя.
Германия потребовала российский газ
Комментарии
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W
Walery
Немцы требуют(!) российский газ? Ха-ха! Пусть требуют из толстой колбасы Шольца свой газ! Вообще же советую начинать массово разводить крупный рогатый скот, который будет оставлять на пастбищах "коровьи лепешки"! Эти лепешки подсохнут, вы их собирайте и топите свои печи! Вы почувствуете сразу насколько теплотворность кизяка превышает тепловые возможности каменного угля!!! Это то что вам - немцам так не достает... Кстати, на российский газ уже нашлись и пользуются им покупатели более адекватнее вас - немцев!
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1 час.
владимир рябченко
Экономика первична... это ещё Карл Иванович Маркс говаривал... Да вот болтуны преобладают в информационном пространстве...
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25 мин.
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