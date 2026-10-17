Словакия и Венгрия отказались финансировать новый кредит Украине на 70 млрд евро, сообщил Фицо. По итогам саммита ЕС в Брюсселе премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не намерена участвовать в предоставлении Киеву дополнительных 70 млрд евро на 2027 год.
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