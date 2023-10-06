Посольство КНР в США высказалось о возможности встречи Си и Байдена

Представители посольства Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки выступили с заявлением о том, что Пекин и Вашингтон продолжают поддерживать связь по вопросам двусторонних контактов и проведении консультаций.
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