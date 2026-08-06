Кто кого страшнее: на Урале мужчина выгнал медведицу с семьей из города в лес

На Урале медведица и двое ее детенышей устроили ночной переполох прямо в центре Екатеринбурга. Косолапая семейка выскочила на дорогу у жилых домов, перепугалась фар и понеслась по улице, едва не сбив с ног случайного прохожего.
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