Пятница в Петербурге будет сначала дождливой, а потом солнечной

Эксперты дали свой прогноз по погоде. В Санкт-Петербурге, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 13 сентября, ожидается облачное утро, местами кратковременный дождь.
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