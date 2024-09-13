Пятница в Петербурге будет сначала дождливой, а потом солнечной

Эксперты дали свой прогноз по погоде. В Санкт-Петербурге, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 13 сентября, ожидается облачное утро, местами кратковременный дождь.