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Военное обозрение

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Главком ВСУ Сырский хранит молчание об итогах вчерашней попытки контрнаступления в направлении Уланка и Русской Конопельки

Главком ВСУ Сырский хранит молчание об итогах вчерашней попытки контрнаступления в направлении Уланка и Русской Конопельки

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