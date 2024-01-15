Güralp проложила в водах Италии экспериментальный 21-км оптоволоконный кабель S...

Güralp проложила в водах Италии экспериментальный 21-км оптоволоконный кабель SMART для мониторинга сейсмической активностиКомпания Güralp Systems Ltd, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, проложила в Ионическом море в 30 км от побережья Катании на Сицилии (Италия) инновационный подводный кабель SMART протяжённостью 21 км.