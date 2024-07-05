Норвежское оборонное ведомство рапортует, что прототип самоходного ЗРК NASAMS малой дальности отстрелялся на полигоне ракетами IRIS-T.
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Норвежское оборонное ведомство рапортует, что прототип самоходного ЗРК NASAMS малой дальности отстрелялся на полигоне ракетами IRIS-T.
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