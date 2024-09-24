Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории»

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского «лучшим торгашом в истории», подчеркнув, что после каждого визита в США он уезжает с миллиардами долларов.
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