Дмитрий Васильев: «Елисеев – спортсмен, вечно подающий надежды. Он еще никто. Поэтому его мнение о Каминском не имеет значения»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о конфликте Матвея Елисеева и Юрия Каминского.

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