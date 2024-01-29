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  • Александр Сысоев
    Защита Сталинграда это высшее проявление человеческого духа, сравнимое с Голгофой. Не неси, пожалуйста, дешевый диван..."Мне не было стыд...
  • Natalija Osminina
    Смешались в кучу кони, люди... Байден, который исполняет роль Президента, типа государственника, на самом деле заслан...Привет вам из СССР!
  • Olga Chuhutina
    Отлично сказано.СЕМЬЯ ЛИДЕРА БАНД...

Имейте ввиду

Имейте ввиду

ФНС России сообщила, что неизвестные начали рассылать гражданам электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика.

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